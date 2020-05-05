Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 5 мая
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В течение недели у школьников будет по 3 – 4 занятия. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Среда
- Украинский язык;
- История;
- Гимнастика;
- Английский язык.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Пятница
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: гимнастика
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 5 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.