Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео занять за 5 травня

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу за 5 травня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Протягом тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Математика; Руханка.

Вівторок

Українська мова; Математика; Руханка.

Середа

Українська мова; Історія; Руханка; Англійська мова.

Четвер

Українська мова; Математика; Руханка.

П'ятниця

Англійська мова; Математика; Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: математика

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: руханка

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття Онлайн-уроки для 5 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.