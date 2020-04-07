Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 7 апреля

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 7 апреля.

Всего в день будут транслироваться по 6 занятий.

Больше: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; История Украины; Зарядка; Математика; География; Зарядка.

Вторник

Украинский язык; Математика; Зарядка; Биология; Физика; Зарядка.

Среда

Английский язык; Математика; Зарядка; Химия; География; Зарядка.

Четверг

Украинский язык; Всемирная история; Зарядка; Физика; Биология; Зарядка.

Пятница

Украинский язык; Математика; Зарядка; Английский язык; Химия; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: физика

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.