Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 7 апреля

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 7 апреля.

Всего в день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Больше: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Зарядка; Английский язык; История Украины; Зарядка; География.

Вторник

Украинская литература; Геометрия; Зарядка; Физика; История Украины; Зарядка; Биология.

Среда

Английский язык; Алгебра; Зарядка; География; Химия; Зарядка;

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Физика; Всеобщая история; Зарядка.

Пятница

Биология; Украинская литература; Зарядка; Химия; Английский язык; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.