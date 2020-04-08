Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 8 апреля.

Всего на день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык;

Алгебра;

Гимнастика;

Физика;

История Украины;

Гимнастика;

Вторник

Украинская литература;

Биология;

Гимнастика;

История Украины;

География;

Гимнастика.

Среда

Английский язык;

Геометрия;

Гимнастика;

Химия;

Биология;

Гимнастика.

Четверг

Украинская литература;

Физика;

Гимнастика;

Английский язык;

Всеобщая история;

Гимнастика.

Пятница

Украинский язык;

Физика;

Гимнастика;

Химия;

Алгебра;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: химия

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.