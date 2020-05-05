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Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 5 мая

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Уроки онлайн 7 класс, Украина 5 мая 2020 – онлайн уроки
Онлайн-уроки для 7 класса

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будет транслироваться по 6 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Английский язык;
  • История Украины;
  • Гимнастика;
  • Математика;
  • География;
  • Гимнастика.

Вторник

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Биология;
  • Физика;
  • Гимнастика.

Среда

  • Английский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Химия;
  • География;
  • Гимнастика.

Четверг

  • Украинский язык;
  • Всемирная история;
  • Гимнастика;
  • Физика;
  • Биология;
  • Гимнастика.

Пятница

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Английский язык;
  • Химия;
  • Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Теги: Школа Учеба
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