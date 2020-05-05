Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 5 мая

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего за день будут транслироваться по 6-7 занятий. "Всеукраинская школа онлайн" предлагает для изучения следующие предметы: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык;

Алгебра;

Гимнастика;

Английский язык;

История Украины;

Гимнастика;

География.

Вторник

Украинская литература;

Геометрия;

Гимнастика;

Физика;

История Украины;

Гимнастика;

Биология.

Среда

Английский язык;

Алгебра;

Гимнастика;

География;

Химия;

Гимнастика;

Четверг

Украинский язык;

Геометрия;

Гимнастика;

Физика;

Всеобщая история;

Гимнастика.

Пятница

Биология;

Украинская литература;

Гимнастика;

Химия;

Английский язык;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 9 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.