Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 4 мая
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
Всего за день будут транслироваться по 6-7 занятий. "Всеукраинская школа онлайн" предлагает для изучения следующие предметы: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Английский язык;
- История Украины;
- Зарядка;
- География.
Вторник
- Украинская литература;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка;
- Биология.
Среда
- Английский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- География;
- Химия;
- Зарядка;
Четверг
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Физика;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Биология;
- Украинская литература;
- Зарядка;
- Химия;
- Английский язык;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: алгебра
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: история Украины
Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: география
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 9 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.