Онлайн-уроки для 9 класу: дивитись відео занять за 4 травня

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу за 4 травня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять. "Всеукраїнська школа онлайн" пропонує для вивчення такі предмети: українська мова, алгебра, геометрія, англійську мова, історія України, географія, фізика, біологія, хімія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Українська мова; Алгебра; Руханка; Англійська мова; Історія України; Руханка; Географія.

Вівторок

Українська література; Геометрія; Руханка; Фізика; Історія України; Руханка; Біологія.

Середа

Англійська мова; Алгебра; Руханка; Географія; Хімія; Руханка;

Четвер

Українська мова; Геометрія; Руханка; Фізика; Всесвітня історія; Руханка.

П'ятниця

Біологія; Українська література; Руханка; Хімія; Англійська мова; Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: алгебра

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: історія України

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: географія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 9 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.