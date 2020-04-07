Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 7 апреля
С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 7 апреля.
Всего на день будут показывать по 3-4 занятия.
Больше: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Среда
- Украинский язык;
- История;
- Гимнастика;
- Английский язык.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Пятница
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.