Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 5 мая
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В течение недели будут транслироваться по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история, география, биология.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- История;
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Пятница
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык;
- География.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география
Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.