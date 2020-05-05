Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 5 мая

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслироваться по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история, география, биология.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; Математика; Зарядка; Биология.

Вторник

Украинский язык; Математика; Зарядка; География.

Среда

Английский язык; Математика; Зарядка; История;

Четверг

Украинский язык; Математика; Зарядка; Биология.

Пятница

Украинский язык; История; Зарядка; Английский язык; География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.