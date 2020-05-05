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Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 5 мая

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Уроки онлайн 6 класс Украина, 5 мая 2020 – онлайн уроки
Онлайн-уроки для 6 класса

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслироваться по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история, география, биология.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. Биология.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. География.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. История;

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. Биология.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. История;
  3. Зарядка;
  4. Английский язык;
  5. География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Теги: Украинская школа онлайн Учеба Школа
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