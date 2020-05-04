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Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 4 мая

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Уроки онлайн 6 класс Украина, 4 мая 2020 – онлайн уроки
Онлайн-уроки для 6 класса / AdobeStock

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслировать по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподавать: украинский язык, математика, английский язык, история, география, биология.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Английский язык;
  • Математика;
  • Зарядка;
  • Биология.

Вторник

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Зарядка;
  • География.

Среда

  • Английский язык;
  • Математика;
  • Зарядка;
  • История;

Четверг

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Зарядка;
  • Биология.

Пятница

  • Украинский язык;
  • История;
  • Зарядка;
  • Английский язык;
  • География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Школа Учеба
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