Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 4 мая

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслировать по 4 – 5 занятий в день. Предметы, которые будут преподавать: украинский язык, математика, английский язык, история, география, биология.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

География.

Среда

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

История;

Четверг

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Пятница

Украинский язык;

История;

Зарядка;

Английский язык;

География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.