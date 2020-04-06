Онлайн-уроки будут без политики: в Офисе Президента договорились с телеканалами

В Офисе Президента Украины договорились с телеканалами, которые принимают участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн", об отсутствии политических сюжетов и рекламы во время трансляций онлайн-уроков.

О договоренности рассказал заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в комментарии Детектору Медиа.

К слову: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Скандал возник из-за телеканала ZIK, который перед началом телеуроков показывал рекламу Виктора Медведчука и его политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кирилл Тимошенко обсудил этот инцидент с представителем канала.

За минут 10 – 15 до начала телеуроков у них шел какой-то из политических сюжетов. Мы попросили, как мы с ними договаривались изначально, чтобы не было политики – они подтвердили, извинились. И дальше не будет никакой политики,

– рассказал чиновник.

Также представитель Офиса Президента заявил, что нет необходимости обсуждать этот вопрос с представителями всех каналов Виктора Медведчука.

У нас есть группа, где есть все каналы, все выпускающие редакторы и ответственные лица, которых выдвинули каналы всех групп. Как любой телепродакшн – там идет производство, там решаются проблемы, выкладываются выпуски онлайн-школы. Нам смысла с кем-то встречаться нет, нет никаких вопросов,

– рассказал Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Влияние онлайн-уроков: на ютуб-канале Минобразования за сутки вдвое выросло количество подписчиков

Что известно о проекте "Всеукраинская школа онлайн"? 6 апреля 2020 года стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого будут выходить видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 – 11 классов. Телеуроки транслируют 11 телеканалов: "ПлюсПлюс", "112 Украина", NewsOne, "Пиксель", ZIK, "УНИАН", "Индиго", "Рада", "UA: Культура", "UA: Перший", М1, а также телеканал "Дом" (для учеников с оккупированных территорий).



Школьники также смогут смотреть эти уроки на странице в фейсбук и на ютуб-канале министерства образования Украины.