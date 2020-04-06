Онлайн-уроки будуть без політики: в Офісі Президента домовились з телеканалами

В Офісі Президента України домовились з телеканалами, які беруть участь в проєкті "Всеукраїнська школа онлайн", про відсутність політичних сюжетів та реклами під час трансляцій онлайн-уроків.

Про домовленість розповів заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у коментарі Детектору Медіа.

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Скандал виник через телеканал ZIK, який перед початком телеуроків показував рекламу Віктора Медведчука та його політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Кирило Тимошенко обговорив цей інцидент з представником каналу.

За хвилин 10-15 до початку телеуроків у них йшов якийсь із політичних сюжетів. Ми попросили, як ми з ними домовлялися спочатку, щоб не було політики – вони підтвердили, вибачилися. І далі не буде жодної політики,

– розповів посадовець.

Також представник Офісу Президента заявив, що немає потреби обговорювати це питання з представниками усіх каналів Віктора Медведчука.

У нас є група, де є всі канали, усі випускові редактори й відповідальні особи, яких висунули канали всіх груп. Як будь-який телепродакшн – там йде виробництво, там вирішуються проблеми, викладаються випуски онлайн-школи тощо. Нам сенсу з кимось зустрічатися немає, немає жодних питань,

– розповів Кирило Тимошенко.

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Що відомо про проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"?6 квітня 2020 року стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", в межах якого виходитимуть відеоуроки з 11 предметів для учнів 5 – 11 класів. Телеуроки транслюють 11 телеканалів: "ПлюсПлюс", "112 Україна", NewsOne, "Піксель", ZIK, "УНІАН", "Індіго", "Рада", "UA: Культура", "UA: Перший", М1, а також телеканал "Дом" (для учнів з окупованих територій).



Школярі також зможуть дивитися ці уроки на сторінці у фейсбук та ютуб-каналі міністерства освіти України.