Влияние онлайн-уроков: на ютуб-канале МОН за сутки вдвое выросло количество подписчиков

На официальном ютуб-канале министерства образования и науки Украины за сутки количество подписчиков выросло вдвое. На момент написания материала, их количество уже достигло отметки в 106 тысяч.

О резком приросте подписчиков сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины в фейсбук.

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Такой рост вызван запуском проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Сегодня на нашем канале стартовала Всеукраинская школа онлайн – 50 тысяч из 100 тысяч подписчиков канал получил за последние сутки. Это свидетельствует, что созданные онлайн-уроки действительно нужны и ученикам, и учителям, и родителям,

– говорится в сообщении.

В ведомстве также поблагодарили всех партнеров проекта.

На канале ежедневно будут выходить новые уроки для учащихся 5-11 классов.

Что известно о "всеукраинской школе онлайн"?

Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.



Съемки уроков проходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры.



Просмотреть видео с занятиями также можно будет на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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