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Влияние онлайн-уроков: на ютуб-канале МОН за сутки вдвое выросло количество подписчиков

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Раньше на канале было около 50 тысяч подписчиков / Christian Wiediger

На официальном ютуб-канале министерства образования и науки Украины за сутки количество подписчиков выросло вдвое. На момент написания материала, их количество уже достигло отметки в 106 тысяч.

О резком приросте подписчиков сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины в фейсбук.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Такой рост вызван запуском проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Сегодня на нашем канале стартовала Всеукраинская школа онлайн – 50 тысяч из 100 тысяч подписчиков канал получил за последние сутки. Это свидетельствует, что созданные онлайн-уроки действительно нужны и ученикам, и учителям, и родителям,
– говорится в сообщении.

В ведомстве также поблагодарили всех партнеров проекта.

На канале ежедневно будут выходить новые уроки для учащихся 5-11 классов.

Что известно о "всеукраинской школе онлайн"?
Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Съемки уроков проходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры.

Просмотреть видео с занятиями также можно будет на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

 Читайте также: Елена Зеленская снялась в съемках телеурока для 5 класса

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Украинская школа онлайн Школа Школьники Министерство образования и науки Украины Образование в Украине Учеба
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