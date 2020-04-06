Влияние онлайн-уроков: на ютуб-канале МОН за сутки вдвое выросло количество подписчиков
На официальном ютуб-канале министерства образования и науки Украины за сутки количество подписчиков выросло вдвое. На момент написания материала, их количество уже достигло отметки в 106 тысяч.
О резком приросте подписчиков сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины в фейсбук.
Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов
Такой рост вызван запуском проекта "Всеукраинская школа онлайн".
Сегодня на нашем канале стартовала Всеукраинская школа онлайн – 50 тысяч из 100 тысяч подписчиков канал получил за последние сутки. Это свидетельствует, что созданные онлайн-уроки действительно нужны и ученикам, и учителям, и родителям,
– говорится в сообщении.
В ведомстве также поблагодарили всех партнеров проекта.
На канале ежедневно будут выходить новые уроки для учащихся 5-11 классов.
Что известно о "всеукраинской школе онлайн"?
Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
Съемки уроков проходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры.
Просмотреть видео с занятиями также можно будет на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Читайте также: Елена Зеленская снялась в съемках телеурока для 5 класса
Читайте также
-
Ученые Сумского университета разработали протокол лечения коронавирусасегодня , 13:12
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видеосегодня , 09:51
-
Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видеосегодня , 09:55
-
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видеосегодня , 09:47
-
Сертификация учителей 2020: закончилась регистрация на второй этап – деталисегодня , 11:27