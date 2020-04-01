Елена Зеленская снялась в съемках телеурока для 5 класса
Жена президента Украины Елена Зеленская приняла участие в подготовке телевизионного урока по украинскому языку для учеников пятых классов. Съемки проходили в рамках национального проекта "Всеукраинская школа онлайн".
Об этом сообщает официальный портал Президента Украины.
К слову: В Украине с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"
Уроки стартуют уже в понедельник, 6 апреля. Проект имеет целью предоставить доступ к образованию всем учащимся средних и старших классов на всей территории страны.
В съемках принимают участие украинские знаменитости / фото: официальный портал Президента Украины
Елена Зеленская также отметила, что во время карантина важно оставаться дома и организовать качественное обучение.
Карантин – это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев придерживаться его правил и оставаться дома. Но карантин – это не каникулы,
– отметила Елена Зеленская.
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Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"?Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
Съемки уроков будут проходить в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры, прочее.
Просмотреть видео с занятиями также можно будет на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.