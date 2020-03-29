В Украине с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

Каждое утро украинские телеканалы будут транслировать уроки. Проект готов обеспечить дистанционное обучение во время карантина для учащихся 5 – 11 классов.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева будут обучать учеников со всей страны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

По словам Владимира Зеленского, сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс. Будут выкладываться 11 предметов по сбалансированной программе Министерства Образования и Науки.

Школьники будут иметь доступ к урокам в фейсбуке и ютубе. Также, уроки будут транслироваться на украинских телеканалах каждое утро. За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. А список каналов и расписание уроков появятся в скором времени.

Присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А потому – остаемся дома. Учимся дома.

– отметил Владимир Зеленский.

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Эпидемия коронавируса и карантин в Украине: коротко

В Украине уже третью неделю продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавируса, которым в нашей стране заразились уже более 400 человек.

Из-за инфекции 9 человек умерли, но 5 смогли выздороветь. Сначала карантин был введен до 3 апреля, но затем его продлили до 24 апреля. Во время карантина действует целый ряд ограничений.



Ограничения, действующие в условиях карантина / инфографика 24 канала