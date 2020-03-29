В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

Щоранку українські телеканали транслюватимуть уроки. Проєкт готовий забезпечити дистанційне навчання під час карантину для учнів 5 – 11 класів.

У рамках проєкту 40 педагогів з Києва будуть навчати учнів зі всієї країни. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

Зі слів Володимира Зеленського, наразі проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5 по 11 клас. Будуть викладатися 11 предметів за збалансованою програмою Міністерства Освіти та Науки.

Школярі будуть мати доступ до уроків у фейсбуці та ютубі. Також, уроки будуть транслюватися на українських телеканалах кожного ранку. За кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. А перелік каналів і розклад уроків з’явиться незабаром.

Доєднатись до цього пізнавального контенту можна усією родиною. А тому - залишаємось вдома. Вчимось вдома.

– зазначив Володимир Зеленський.

Дивіться відео: Володимир Зеленський звернувся до українців через коронавірус

Епідемія коронавірусу і карантин в Україні: коротко

В Україні вже третій тиждень триває карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, яким у нашій державі заразилися вже понад 400 людей.

Через інфекцію 9 людей померли, але 5 змогли одужати. Спершу карантин було введено до 3 квітня, але потім його продовжили до 24 квітня. Під час карантину діє ціла низка обмежень.



Обмеження, які діють в умовах карантину / інфографіка 24 каналу