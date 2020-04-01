24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер
more

Олена Зеленська знялась у зйомках телеуроку для 5 класу

-
Олена Зеленська знялась для уроку з української мови / Getty images

Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у підготовці телевізійного уроку з української мови для учнів п'ятих класів. Зйомки відбувались в рамках національного проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомляє офіційний портал Президента України.

До слова: В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

Уроки стартують уже понеділок, 6 квітня. Проєкт має на меті надати доступ до освіти для всіх учнів середніх та старших класів на всій території країни.


В зйомках беруть участь українські знаменитості / фото: офіційний портал Президента України

Олена Зеленська також зазначила, що під час карантину важливо лишатись вдома та організувати якісне навчання.

Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули,
– зазначила Олена Зеленська.

Читайте також: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Зйомки уроків відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Карантин в Україні 2020 Олена Зеленська Школярі Школа Освіта
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 15:17 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 242823
сьогодні , 19:45 Затримав і втримав – як підліток у США врятував дітей від викрадення: відео
Освіта за кордоном 99
сьогодні , 15:49 Учасники олімпіад не отримають бали при вступі, – Мандзій
Освіта в Україні 171
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 41371
сьогодні , 12:15 Пробне ЗНО 2020: старшокласники зможуть безкоштовно пройти тестування
Освіта в Україні 2664
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 160170
сьогодні , 14:40 Школярі можуть завершити навчальний рік за допомогою онлайн-тестів, – Кличко
Школа 65
сьогодні , 17:59 В Києві судитимуть чиновників через розкрадання грошей під час ремонту дитсадка
Освіта в Україні 79
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі

Новини
Більше новин
Залиште відгук