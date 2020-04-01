Олена Зеленська знялась у зйомках телеуроку для 5 класу

Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у підготовці телевізійного уроку з української мови для учнів п'ятих класів. Зйомки відбувались в рамках національного проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомляє офіційний портал Президента України.

До слова: В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

Уроки стартують уже понеділок, 6 квітня. Проєкт має на меті надати доступ до освіти для всіх учнів середніх та старших класів на всій території країни.



В зйомках беруть участь українські знаменитості / фото: офіційний портал Президента України

Олена Зеленська також зазначила, що під час карантину важливо лишатись вдома та організувати якісне навчання.

Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули,

– зазначила Олена Зеленська.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.



Зйомки уроків відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.



Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.