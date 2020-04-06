Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео
С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса в нашем материале.
Всего на день будут транслироваться по 3-4 занятия.
Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Среда
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Пятница
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса:
Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
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Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.