Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса в нашем материале.

Всего на день будут транслироваться по 3-4 занятия.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

Математика;

Зарядка.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка.

Среда

Украинский язык;

История;

Зарядка;

Английский язык.

Четверг

Украинский язык;

Математика;

Зарядка.

Пятница

Английский язык;

Математика;

Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса:

Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

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Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.