Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео
З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 5 класу у нашому матеріалі.
Всього на день транслюватимуться по 3-4 заняття.
Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова;
- Математика;
- Руханка.
Вівторок
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка.
Середа
- Українська мова;
- Історія;
- Руханка;
- Англійська мова.
Четвер
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка.
П'ятниця
- Англійська мова;
- Математика;
- Руханка.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 5 класу:
Також трансляція буде доступна на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись
Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.