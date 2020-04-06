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Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео

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Відеоуроки для 5 класу / Josh Applegate

З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 5 класу у нашому матеріалі.

Всього на день транслюватимуться по 3-4 заняття.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Середа

  1. Українська мова;
  2. Історія;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

П'ятниця

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: 

Також трансляція буде доступна на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Міністерство освіти та науки України Школярі Школа
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