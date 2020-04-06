Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео

З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 5 класу у нашому матеріалі.

Всього на день транслюватимуться по 3-4 заняття.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Математика; Руханка.

Вівторок

Українська мова; Математика; Руханка.

Середа

Українська мова; Історія; Руханка; Англійська мова.

Четвер

Українська мова; Математика; Руханка.

П'ятниця

Англійська мова; Математика; Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу:

Також трансляція буде доступна на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.