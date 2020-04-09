Вчителька "Всеукраїнської школи онлайн" переплутала океани під час розповіді про Австралію

Вчителька географії "Всеукраїнської школи онлайн" під час уроку 9 квітня переплутала назви океанів. Курйоз стався на уроці для десятикласників.

Тема заняття звучала так: "Австралія. Загальна характеристика", повідомляють #Букви.

До слова: Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять та список каналів

Педагог переплутала Індійський та Атлантичний океани.

Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія та острови в Тихому й Атлантичному океані,

– сказала вчителька під час уроку.

Як відомо, західне та південне узбережжя Австралії омивають Тиморське та Арафурське моря Індійського океану.

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Яка аудиторія у "Всеукраїнської школи онлайн"?В Офісі Президента повідомили, що лише за перший день, онлайн-заняття побачило близько 3,3 мільйона глядачів. А на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України кількість підписників зросла втричі за перші чотири дні після запуску проєкту. Зараз на каналі вже понад 154 тисячі підписників.