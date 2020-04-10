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Учитель Всеукраинской онлайн-школы объяснил, почему на уроках случаются ошибки

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Иллюстративное фото / Unsplash

Один из учителей проекта, который участвует в снятии Всеукраинской онлайн-школы, рассказал, что ошибки на уроках происходят из-за того, что к созданию видео не вовлечены редакторы или корректоры, а также нет людей, которые бы отвечали за проверку материалов.

Дмитрий Номировский – один из учителей, привлеченных к созданию проекта – рассказал об этом в своем фейсбуке.

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Он отметил, что среди прочего, нет возможности исправить ошибки, которые были допущены, так как отсутствует возможность редактуры отснятых материалов, которые делают практически ночью перед эфиром на телевидении.

Номировский добавил, что ошибки и неточности будут случаться в дальнейшем, поскольку сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учителя готовят сами, без всякой помощи.

Учителей собрали в экстренном порядке, кого смогли найти. Без кастинга и проб. Большинство видят камеру впервые в жизни. Учителя работают, по крайней мере пока, исключительно на своем энтузиазме, то есть даром. От основной работы в школе учителей никто не освобождал,
– отметил Номировский.

Он также отметил, что учителя продолжают работать за пределами проекта, поскольку образование пока переведено в дистанционный режим. Кроме того, учитель отметил, что продолжительность проекта все время меняется, а каждое изменение – это изменение в планировании уроков.

"Подозреваю, что итоговое видео вообще никто не успевает смотреть – сразу в эфир. Я попытался добиться пересмотра своего первого урока. Дошел до продюсера. Получил от него по шапке, поскольку (цитата) "попадание в эфир более приоритетная задача, чем удовлетворение чьих-то интересов", – рассказал учитель.

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Посмотреть видео с занятиями можно на телеканалах, на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и ютубе. Родители школьников неоднократно жаловались на ошибки педагогов на уроках онлайн.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости учебы Украинская школа онлайн Образование в Украине Учеба
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