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Вчитель Всеукраїнської онлайн-школи пояснив, чому на уроках трапляються помилки

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Ілюстративне фото / Unsplash

Один із вчителів проєкту, який бере участь у зніманні Всеукраїнської онлайн-школи, розповів, що помилки на уроках стаються через те, що до створення відео не залучені редактори чи коректори, а також немає осіб, які б відповідали за перевірку матеріалів.

Дмитро Номіровський – один з вчителів залучених до створення проєкту – розповів про це у своєму фейсбуці.

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Він зазначив, що серед іншого, немає змоги виправити помилки, які були допущені, позаяк відсутня можливість редактури відзнятих матеріалів, які роблять практично вночі перед ефіром на телебаченні.

Номіровський додав, що помилки та неточності траплятимуться надалі, оскільки сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчителі готують самі, без будь-якої допомоги.

Вчителів зібрали в екстреному порядку, кого змогли знайти. Без кастингу та проб. Більшість бачать камеру вперше в житті. Вчителі працюють, принаймні поки, виключно на своєму ентузіазмі, тобто задарма. Від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв,
– зазначив Номіровський.

Він також наголосив, що вчителі продовжують працювати за межами проєкту, оскільки освіта наразі переведена в дистанційний режим. Крім того вчитель зазначив, що тривалість проєкту весь час змінюється, а кожна зміна — це зміни в плануванні уроків.

"Підозрюю, що підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися — відразу в ефір. Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання, ніж задоволення чиїхось інтересів", – розповів вчитель.

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?З 6 квітня українські школярі впродовж карантину продовжують навчання у форматі відеоуроків. Переглянути відео із заняттями можна на телеканалах, на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та ютубі. Батьки школярів неодноразово скаржились на помилки педагогів під час уроків онлайн.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини освіти Українська школа онлайн Освіта Освіта в Україні
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