Зеленський різко відповів хейтерам, які критикують "Всеукраїнську школу онлайн"

Володимир Зеленський підтримав вчителів, що викладають у "Всеукраїнській школі онлайн". Президент також різко розкритикував хейтерів, що насміхаються над помилками під час відеоуроків.

Кожного дня вчителі видають 15 годин навчального контенту для школярів. Їхні уроки мають мільйони переглядів на телебаченні та в інтернеті. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

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Глава держави подякував педагогам за роботу і дорікнув хейтерам.

Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись не страшно, страшно за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно не бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей,

– сказав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?

З 6 квітня українські школярі впродовж карантину продовжують навчання у форматі відеоуроків. Переглянути відео із заняттями можна на телеканалах, на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та ютубі. Батьки школярів неодноразово скаржились на помилки педагогів під час уроків онлайн.