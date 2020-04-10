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Зеленский резко ответил хейтерам, которые критикуют "Всеукраинскую школу онлайн"

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Президент вспомнил о школе онлайн в своем обращении / Слово и Дело

Владимир Зеленский поддержал учителей, преподающих во "Всеукраинской школе онлайн". Президент также резко раскритиковал хэйтеров, насмехающихся над ошибками во время видеоуроков.

Каждый день учителя выдают 15 часов учебного контента для школьников. Их уроки имеют миллионы просмотров на телевидении и в интернете. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

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Глава государства поблагодарил педагогов за работу и упрекнул хейтеров.

Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться не страшно, страшно за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно не быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей,
– сказал Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Просмотреть видео с занятиями можно на телеканалах, на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и ютубе. Родители школьников неоднократно жаловались на ошибки педагогов во время уроков онлайн.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Украинская школа онлайн Школа Президент Украины Владимир Зеленский Учеба Образование в Украине
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