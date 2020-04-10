Над разработкой Всеукраинской школы онлайн работают "95 квартал" и "Мамахохотала"
С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Стало известно, что над созданием проекта "Всеукраинской школы онлайн" работает команда медиа-специалистов, среди которых представители "Квартал 95" и "Мамахохотала".
О создании проекта рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега для издания "Украинские новости". Она призналась, что популярные украинские телеканалы СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина и студии Квартал 95, Мамахохотала, Patriot обеспечили инициативу необходимой аппаратурой – камерами, освещением и звуковыми приборами, компьютерами для осуществления монтажа.
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"Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры. Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов", – сообщила Вероника Селега.
Стоит отметить, что команда "Всеукраинской школы онлайн" работает сразу на семи локациях. Проект спонсируют благотворители, а сам он не монетизируется в ютубе и не зарабатывает от трансляций или рекламы.
Инициатива рассчитана только на период карантина до 24 апреля, однако авторы готовы к дальнейшим съемкам в случае продления карантинного режима. Всего специалисты рассчитывают разработать для школьников 420 видеоуроков.
Уже отсняты более 200 роликов и каждый день снимаются дальше. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки,
– отметила Сидорук.
Она утверждает, что сейчас к "Всеукраинской школе онлайн" приковано внимание всех граждан, что позволяет почувствовать, насколько важна работа учителей и образование в целом.
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