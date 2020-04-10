Над розробкою Всеукраїнської школи онлайн працюють "95 квартал" та "Мама хохотала"

З 6 квітня українські школярі впродовж карантину продовжують навчання у форматі відеоуроків. Стало відомо, що над створенням проєкту "Всеукраїнської школи онлайн" працює команда медіа-фахівців, серед яких представники "Квартал 95" і "Мама хохотала".

Про створення проєкту розповіла генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега для видання "Українські новини". Вона зізналася, що популярні українські телеканали СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна та студії Квартал 95, Мама хохотала, Patriot забезпечили ініціативу необхідною апаратурою – камерами, освітлюваними та звуковими приборами, комп'ютерами для здійснення монтажу.

До теми Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять та список каналів

"Виробництвом займаються медіа-спеціалісти різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери. Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші спеціалісти є штатними та позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів", – повідомила Вероніка Селега.

Варто зазначити, що команда "Всеукраїнської школи онлайн" працює одразу на семи локаціях. Проєк спонсорують благодійники, а сам він не монетизується в ютубі та не заробляє від трансляцій або реклами.

Ініціатива розрахована лише на період карантину до 24 квітня, проте автори готові до подальших зйомок у випадку продовження карантинного режиму. Загалом спеціалісти розраховують розробити для школярів 420 відеоуроків.

Уже відзняті більше 200 роликів і щодня знімаються далі. Але якщо карантин буде продовжено, команда готова до того, щоби на весь його період знімати та транслювати уроки,

– наголосила Сидорук.

Вона переконує, що нині до "Всеукраїнської школи онлайн" прикута увага всіх громадян, що дає змогу відчути, наскільки важливою є праця вчителів і освіта в цілому.