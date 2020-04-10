19:10
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський вірить, що Рада підтримає внесення змін до бюджету через коронавірус

      -
      Зеленський про зміни до бюджету / censoru.net

      Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримає запропоновані урядом зміни до державного бюджету України.

      Про це він заявив у щоденному звернені до українців.

      Також на тему: Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський

      За словами Зеленського усі ці зміни до бюджету є важливими й доводять філософію нового уряду – це уряд для людей.

      Вірю, що це підтримає український парламент, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Упевнений, що всі народні обранці стануть на сторону українських лікарів, пенсіонерів, підприємців і всіх, хто опинилися у важкій ситуації. Упевнений, що всім депутатам небайдуже, 
      – сказав Зеленський. 

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського

       

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Законодавство Верховна Рада Звернення Зеленського Володимир Зеленський Новини України Бюджет Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Росія відправила в Італію не допомогу, а розвідку – The Telegraph
      Катимся!
      сьогодні , 17:15 Чи готові військові до спалаху коронавірусу: відверте інтерв'ю з речником медичної служби ЗСУ
      Анастасія Федченко