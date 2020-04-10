Зеленський вірить, що Рада підтримає внесення змін до бюджету через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримає запропоновані урядом зміни до державного бюджету України.

Про це він заявив у щоденному звернені до українців.

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За словами Зеленського усі ці зміни до бюджету є важливими й доводять філософію нового уряду – це уряд для людей.

Вірю, що це підтримає український парламент, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Упевнений, що всі народні обранці стануть на сторону українських лікарів, пенсіонерів, підприємців і всіх, хто опинилися у важкій ситуації. Упевнений, що всім депутатам небайдуже,

– сказав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського