24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер
more

Ужгородський університет запускає безкоштовний онлайн-курс з COVID-19

- Читать новость на русском
Ужгородський університет долучається до інформування українців про коронавірус / Освіта.ua

Ужгородський національний університет запустив безкоштовний онлайн-курс, який дає базові знання щодо особливостей коронавірусу. Тривалість навчання – 2 години.

Створений він факультетом післядипломної освіти, пише пресслужба ужгородського університету.

До слова: Акредитацію університетів проведуть в онлайн-режимі: деталі

Мета проєкту є інформування українців про поширення та природу інфекції.

Ми зібрали актуальну доказову інформацію з надійних та офіційних джерел, що буде корисною щодня. Дані оновлюються на регулярній основі,
– йдеться у повідомленні.

Після завершення курсу можна пройти тест та отримати сертифікат.

Участь абсолютно безкоштовна та не потребує обов'язкової реєстрації

Щоб пройти курс натисніть тут

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.

Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.

Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.

Читайте також: Як продовження карантину вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти

Скільки людей померли від коронавірусу в Україні

В Україні вже 20 смертельних випадків від коронавірусу:

  • місто Київ – 1;
  • Чернівецька область – 4;
  • Івано-Франківська область – 5;
  • Київська область – 3;
  • Рівненська область – 3;
  • Сумська область – 2.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Освіта Студенти Вища освіта
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
Новини України 16733
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 503212
сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
Новини України 21262
сьогодні , 14:10 Відеоуроки будуть доступні для школярів з окупованих територій онлайн: де дивитись
Школа 162
сьогодні , 18:02 На Миколаївщині школа незаконно передала підприємцю землю – що відомо
Освіта в Україні 79
сьогодні , 16:39 У США студент помер через відмову лікарів перевірити його на коронавірус
Освіта за кордоном 2838
сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 205882
сьогодні , 15:39 Міністерство освіти: продовження карантину до 15 травня та скасування ЗНО – фейк
Освіта в Україні 1465
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі

Новини
Більше новин
Залиште відгук