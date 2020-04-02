Ужгородський університет запускає безкоштовний онлайн-курс з COVID-19

Ужгородський національний університет запустив безкоштовний онлайн-курс, який дає базові знання щодо особливостей коронавірусу. Тривалість навчання – 2 години.

Створений він факультетом післядипломної освіти, пише пресслужба ужгородського університету.

До слова: Акредитацію університетів проведуть в онлайн-режимі: деталі

Мета проєкту є інформування українців про поширення та природу інфекції.

Ми зібрали актуальну доказову інформацію з надійних та офіційних джерел, що буде корисною щодня. Дані оновлюються на регулярній основі,

– йдеться у повідомленні.

Після завершення курсу можна пройти тест та отримати сертифікат.

Участь абсолютно безкоштовна та не потребує обов'язкової реєстрації

Щоб пройти курс натисніть тут

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.

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Скільки людей померли від коронавірусу в Україні

В Україні вже 20 смертельних випадків від коронавірусу: