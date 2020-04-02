Ужгородський університет запускає безкоштовний онлайн-курс з COVID-19
Ужгородський національний університет запустив безкоштовний онлайн-курс, який дає базові знання щодо особливостей коронавірусу. Тривалість навчання – 2 години.
Створений він факультетом післядипломної освіти, пише пресслужба ужгородського університету.
До слова: Акредитацію університетів проведуть в онлайн-режимі: деталі
Мета проєкту є інформування українців про поширення та природу інфекції.
Ми зібрали актуальну доказову інформацію з надійних та офіційних джерел, що буде корисною щодня. Дані оновлюються на регулярній основі,
– йдеться у повідомленні.
Після завершення курсу можна пройти тест та отримати сертифікат.
Участь абсолютно безкоштовна та не потребує обов'язкової реєстрації
Щоб пройти курс натисніть тут
Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.
Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.
Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.
Читайте також: Як продовження карантину вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти
Скільки людей померли від коронавірусу в Україні
В Україні вже 20 смертельних випадків від коронавірусу:
- місто Київ – 1;
- Чернівецька область – 4;
- Івано-Франківська область – 5;
- Київська область – 3;
- Рівненська область – 3;
- Сумська область – 2.