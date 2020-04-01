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Аккредитацию университетов проведут в онлайн-режиме: детали

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Аккредитация будет происходить с помощью видеосвязи / Nathan Dumlao

Нынешнюю аккредитацию учебных программ университетов будут проводить онлайн. Закончить процесс аккредитации планируют до конца учебного года.

Об изменении способа аккредитации сообщили в пресс-службе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

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Из-за продления карантина аккредитацию сначала отложили на неопределенный срок, а теперь решили провести ее в онлайн-формате.

Национальное агентство утвердило Временный порядок проведения аккредитации с использованием технических средств видеосвязи, а также осуществляет мероприятия, направленные на внесение в национальное законодательство необходимых изменений,
– говорится в сообщении.

Сейчас эксперты агентства проводят экспертизы 363 бакалаврских и магистерских программ, требующих аккредитации до конца этого учебного года.

В случае положительного решения об аккредитации, высшие учебные заведения смогут выдать дипломы своим студентам,
– говорится на сайте.

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Сколько всего в Украине университетов?Всего на территории Украины работает около 300 самостоятельных вузов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Студенты Министерство образования и науки Украины Высшее образование
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