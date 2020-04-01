Аккредитацию университетов проведут в онлайн-режиме: детали
Нынешнюю аккредитацию учебных программ университетов будут проводить онлайн. Закончить процесс аккредитации планируют до конца учебного года.
Об изменении способа аккредитации сообщили в пресс-службе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
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Из-за продления карантина аккредитацию сначала отложили на неопределенный срок, а теперь решили провести ее в онлайн-формате.
Национальное агентство утвердило Временный порядок проведения аккредитации с использованием технических средств видеосвязи, а также осуществляет мероприятия, направленные на внесение в национальное законодательство необходимых изменений,
– говорится в сообщении.
Сейчас эксперты агентства проводят экспертизы 363 бакалаврских и магистерских программ, требующих аккредитации до конца этого учебного года.
В случае положительного решения об аккредитации, высшие учебные заведения смогут выдать дипломы своим студентам,
– говорится на сайте.
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Сколько всего в Украине университетов?Всего на территории Украины работает около 300 самостоятельных вузов.