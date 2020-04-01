Акредитацію університетів проведуть в онлайн-режимі: деталі

Цьогорічну акредитацію навчальних програм університетів проводитимуть онлайн. Закінчити процес акредитації планують до кінця навчального року.

Про зміну способу акредитації повідомили у пресслужбі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Через продовження карантину акредитацію спочатку відклали на невизначений термін, а тепер вирішили провести її в онлайн-форматі.

Національне агентство затвердило Тимчасовий порядок проведення акредитації з використанням технічних засобів відеозв'язку, а також здійснює заходи, спрямовані на внесення до національного законодавства необхідних змін,

– йдеться у повідомленні.

Зараз експерти агентства проводять експертизи 363 бакалаврських і магістерських програм, що потребують акредитації до завершення цього навчального року.

В разі позитивного рішення про акредитацію, заклади вищої освіти матимуть можливість видати дипломи своїм студентам,

– сказано на сайті.

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Скільки всього в Україні університетів?Загалом на території Україні працює близько 300 самостійних вишів.