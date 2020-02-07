За плагіат: в одному з українських університетів розпустять вчену раду

Через порушення авторських прав при написанні дисертації в педагогічному університеті імені Драгоманова (Київ) планують розпустити спеціальну вчену раду. Така практика має стати звичною найближчим часом.

Про розпуск вченої ради заявив голова національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт в ефірі Громадського Радіо.

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На думку посадовця, в Україні зараз серйозна проблема з академічною недоброчесністю (плагіатом) у наукових роботах. Сергій Квіт також пояснив, що національне агентство з питань забезпечення якості освіти, має нульову терпимість до плагіату.



Сергій Квіт раніше очолював міністерство освіти / фото: МОН

Ми маємо свою політику, свої вимоги, свій контроль. Я можу сказати, що за плагіатні дисертації ми сподіваємось найближчим часом закрити спеціальну раду в університеті Драгоманова,

– розповів посадовець.

Яку функцію виконує національне агентство з питань забезпечення якості освіти?Агентство видає акредитації на освітні програми, а також ліцензує та перевіряє діяльність закладів вищої освіти в Україні.

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Що відомо про педагогічний університет імені Драгоманова