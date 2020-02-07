За плагиат: в одном из украинских университетов ученый совет распустят

За нарушение авторских прав при написании диссертации в педагогическом университете имени Драгоманова планируют распустить специальный ученый совет. Такая практика должна стать привычной в ближайшее время.

О роспуске ученого совета заявил председатель национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит в эфире Громадського Радио.

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По мнению чиновника, в Украине сейчас серьезная проблема с академической недоброчесностью (плагиатом) в научных работах. Сергей Квит также пояснил, что национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования, имеет нулевую терпимость к плагиату.



Сергей Квит ранее возглавлял министерство образования / фото: МОН

Мы имеем свою политику, свои требования, свой контроль. Я могу сказать, что из-за плагиатных диссертаций мы надеемся в ближайшее время закрыть специальный совет в университете Драгоманова,

– рассказал чиновник.

Какую функцию выполняет национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования?

Агентство выдает аккредитации на образовательные программы, а также лицензирует и проверяет деятельность высших учебных заведений в Украине.

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