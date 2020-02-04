Студенты смогут получать зарплату в рамках учебного процесса

Заместитель министра образования Егор Стадный рассказал, что ожидает студентов и университеты согласно новому закону о высшем образовании. В рамках дуального образования студенты будут получать больше практики и заработную плату за выполненную работу.

О нововведениях в системе высшего образования в Украине Егор Стадный рассказал в интервью радио НВ.

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По словам чиновника, сегодня дуальная форма образования станет в один ряд с дневной и заочной формами. Новая система предусматривает получение практики студентами до 70% от всего учебного процесса.

Университеты получили возможность вместе с бизнесом запускать совместные образовательные программы ... В рамках дуальной формы образования студенты получают заработную плату,

– заявил Егор Стадный.

Теперь практика студента так же вписана в учебную программу как и теория. В министерстве надеются, что дуальная форма образования станет основной в украинских университетах.

Мы в министерстве убеждены, что через несколько лет на некоторых специальностях, особенно инженерных – дуальная форма получения высшего образования станет основной,

– рассказал заместитель министра образования.

Важно: Финансирование университетов будет зависеть от трудоустройства выпускников

Сколько в Украине в целом университетов?

Всего в Украине зарегистрировано около 300 высших учебных заведений.

Смотреть полное интервью заместителя министра образования Егора Стадного: