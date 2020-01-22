Финансирование университетов будет зависеть от трудоустройства выпускников

При распределении финансирования среди университетов будут учитывать показатель трудоустройства выпускников на должностях, требующих высшего образования. Вузы снова смогут отчислять немотивированных студентов.

Об изменениях в подходе к финансированию рассказал заместитель министра образования Егор Стадный в интервью Украинской Правде.

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Согласно этой норме, университеты больше не будут заинтересованы обучать студентов, которые после получения диплома не будут использовать его.

Мы не будем финансировать университеты только по количеству студентов. Будем оценивать результаты их деятельности. Одним из них будет трудоустройство выпускников на должностях, требующих квалификации высшего образования, а не абы где,

– пояснил Егор Стадный.

По словам чиновника, вузы, массово выпускающие студентов, которые не ищут работу с обязательным требованием наличия высшего образования, будут терять финансирование.

Сейчас наше поведение, основанное на том, чтобы зачислить побольше, удержать во время учебы, не отчислить и выпустить, меняется. Теперь в таком поведении становится гораздо меньше смысла. Так мы уберем хрестоматийную проблему, когда на вступлении университет может зачислить тех, кто плохо сдал ВНО и не готов осваивать программу высшего образования,

– объяснил действия ведомства заместитель министра образования.

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Сколько в Украине всего студентов?

Всего в украинских университетах обучаются около 1,5 миллиона студентов.