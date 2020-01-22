Фінансування університетів залежатиме від працевлаштування випускників

При розподілі фінансування серед університетів враховуватимуть показник працевлаштування випускників на посадах, які вимагають вищої освіти. Виші знову зможуть відраховувати невмотивованих студентів.

Про зміни у підході до фінансування розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний в інтерв'ю Українській Правді.

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Згідно з цією нормою, університети більше не будуть зацікавлені навчати студентів, які після отримання диплому не використовуватимуть його.

Ми не будемо фінансувати університети лише по кількості студентів. Будемо оцінювати результати їхньої діяльності. Одним з них буде працевлаштування випускників на посадах, які вимагають кваліфікації вищої освіти, а не будь-де,

– пояснив Єгор Стадний.

За словами чиновника, виші, які масово випускають студентів, що не шукають роботи з обов'язковою вимогою наявності вищої освіти , втрачатимуть фінансування.

Зараз наша поведінка, базована на тому, щоб зарахувати побільше, втримати під час навчання, не відрахувати і випустити, змінюється. Тепер в такій поведінці стає набагато менше сенсу. Так ми приберемо хрестоматійну проблему, коли на вступі університет може зарахувати тих, які погано склали ЗНО і не готові опановувати програму вищої освіти,

– пояснив дії відомства заступник міністра освіти.

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Скільки в Україні всього студентів?Загалом в українських університетах навчаються близько 1,5 мільйона студентів.