Студенти зможуть отримувати зарплату в рамках навчального процесу

Заступник міністра освіти Єгор Стадний розповів, що чекає на студентів та університети згідно з новим законом про вищу освіту. В рамках дуальної освіти студенти отримуватимуть більше практики та заробітну платню за виконану роботу.

Про нововведення до системи вищої освіти в Україні Єгор Стадний розповів у інтерв'ю радіо НВ.

До слова: Володимир Зеленський підписав закон про вищу освіту

За словами посадовця, сьогодні дуальна форма освіти стане в один ряд з денною та заочною формами. Нова система передбачає отримання практики студентами до 70% від всього навчального процесу.

Університети отримали змогу разом з бізнесом запускати спільні освітні програми… В рамках дуальної форми освіти студенти отримують заробітну платню,

– заявив Єгор Стадний.

Тепер практика студента так само вписана в навчальну програму як і теорія. В міністерстві сподіваються, що дуальна форма освіти стане основною в українських університетах.

Ми в міністерстві переконані, що через кілька років на деяких спеціальностях, особливо інженерних – дуальна форма здобуття вищої освіти стане основною,

– розповів заступник міністра освіти.

Важливо: Фінансування університетів залежатиме від працевлаштування випускників

Скільки в Україні загалом університетів?Всього в Україні зареєстровано близько 300 вищих навчальних закладів.

Дивитись повне інтерв'ю заступника міністра освіти Єгора Стадного: