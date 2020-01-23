Міносвіти призупиняє ліцензування вишів: причина
Міністерство освіти і науки України вирішило призупинити ліцензування діяльності закладів вищої освіти. У відомстві напрацьовують нові умови для отримання ліцензій, бо цього вимагає новий закон про вищу освіту.
Лист-роз'яснення вже направили керівникам наукових установ, закладів вищої, післядипломної, та фахової освіти, пише Освіта.UA.
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У листі зазначено, що призупинення ліцензування триватиме до моменту затвердження нових правил. Старі умови припинили діяти 15 січня 2020 року (дата вступу у дію нового закону).
Усі ліцензійні справи, які надійшли до міністерства до цієї дати будуть розглянуті відповідно до старого законодавства.
Нові ліцензійні умови напрацьовуватимуть уже згідно із новим законом про вищу освіту.
Що зміниться для вишів після прийняття нового закону про вищу освіту
- відтепер усі освітні програми повинні проходити обов'язкову акредитацію;
- впроваджуватиметься дуальна форма здобуття освіти;
- скасовуються ліцензії для понад 100 спеціальностей.
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