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Минобразования приостанавливает лицензирование вузов: причина

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Лицензирование восстановят после принятия новых условий / Good Free Photos

Министерство образования и науки Украины решило приостановить лицензирование деятельности высших учебных заведений. В ведомстве нарабатывают новые условия для получения лицензий, потому что этого требует новый закон о высшем образовании.

Письмо-разъяснение уже направили руководителям научных учреждений, заведений высшего, последипломного и профессионального образования, пишет Освита.UA.

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В письме указано, что приостановление лицензирования продлится до момента утверждения новых правил. Старые условия прекратили действовать 15 января 2020 года (дата вступления в действие нового закона).

Все лицензионные дела, которые поступили в министерство до этой даты будут рассмотрены в соответствии со старым законодательством.

Новые лицензионные условия будут нарабатывать уже по новому закону о высшем образовании.

Что изменится для вузов после принятия нового закона о высшем образовании

  • отныне все образовательные программы должны проходить обязательную аккредитацию;
  • внедрится дуальная форма получения образования;
  • отменяются лицензии более 100 специальностей.

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Основные изменения в сфере высшего образования / фото: МОН

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Студенты Образование в Украине Учеба Министерство образования Украины Высшее образование
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