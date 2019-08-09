04:37
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Харькове подростков учат управлять самолетами: впечатляющие фото и видео

      155 Читати новину українською

      В Харькове в Авиационном кадетском учебном центре подростков учат управлять самолетами. Создал его пилот Юрий Покусай, а назвал центр для детей именем Дани Дидика –15-летнего школьника, который погиб от рук террористов в Харькове в 2015 году.

      Так, 16-летний Максим уже множество раз поднимался в воздух. "Я учился очень хорошо, поэтому настал мой первый полет! Эти эмоции были незабываемыми", – рассказывает Максим Бойко.

      К теме: Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

      Кто создал центр для обучения подростков авиации? Основал кадетский центр Юрий Покусай. Мужчина – один из тех, кто создал на Харьковщине так называемую "скорую" на крыльях" – теперь 5 самолетов Службы гражданской авиации дежурят, чтобы при необходимости лететь за сложными пациентами.

      А 10 лет назад харьковчанин решил учить детей. "Я не знаю, станут ли они все пилотами, но то, что они станут достойными людьми – это мы уже видим", – уверяет Юрий Покусай.

      Как подростки учатся управлять самолетами: фото учений

      Как учат ребят управлять самолетами?

      Рулить самолетами эти подростки умеют с 12 лет. Учат аэродинамику и знают все о авиамоторах. А также и то, как безопасно приземлиться.

      Однако, чтобы сесть в кабину, нужно не только изучить летную науку. У учеников проверят дневники. Подростки рассказывают, что к полету допускают только тех, у кого оценки выше 7 баллов.

      А уже после взлета перед курсантами открываются безграничные пейзажи. "Ощущения в небе – ни с чем сравнить нельзя", – признается ученик Кирилл Тригуб.

      Отметим, что во время занятий подростки уже даже спасали поля от пожаров. Сверху передавали координаты огненных ячеек.

      blog_ava
      Зеленский сделал очередные изменения в структуре СБУ: кого на этот раз назначил президент
      9 августа
      310
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины авиация Дети и несовершеннолетние Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      416
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1398
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 375
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 157
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук