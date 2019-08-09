В Харькове подростков учат управлять самолетами: впечатляющие фото и видео

В Харькове в Авиационном кадетском учебном центре подростков учат управлять самолетами. Создал его пилот Юрий Покусай, а назвал центр для детей именем Дани Дидика –15-летнего школьника, который погиб от рук террористов в Харькове в 2015 году.

Так, 16-летний Максим уже множество раз поднимался в воздух. "Я учился очень хорошо, поэтому настал мой первый полет! Эти эмоции были незабываемыми", – рассказывает Максим Бойко.

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Кто создал центр для обучения подростков авиации? Основал кадетский центр Юрий Покусай. Мужчина – один из тех, кто создал на Харьковщине так называемую "скорую" на крыльях" – теперь 5 самолетов Службы гражданской авиации дежурят, чтобы при необходимости лететь за сложными пациентами.

А 10 лет назад харьковчанин решил учить детей. "Я не знаю, станут ли они все пилотами, но то, что они станут достойными людьми – это мы уже видим", – уверяет Юрий Покусай.

Как подростки учатся управлять самолетами: фото учений

Как учат ребят управлять самолетами?

Рулить самолетами эти подростки умеют с 12 лет. Учат аэродинамику и знают все о авиамоторах. А также и то, как безопасно приземлиться.

Однако, чтобы сесть в кабину, нужно не только изучить летную науку. У учеников проверят дневники. Подростки рассказывают, что к полету допускают только тех, у кого оценки выше 7 баллов.

А уже после взлета перед курсантами открываются безграничные пейзажи. "Ощущения в небе – ни с чем сравнить нельзя", – признается ученик Кирилл Тригуб.

Отметим, что во время занятий подростки уже даже спасали поля от пожаров. Сверху передавали координаты огненных ячеек.