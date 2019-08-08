Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Пилот российского рейсового самолета, который совершал маршрут "Бари – Москва", получил от Украэроруха разрешение на использование украинского воздушного пространства. Происшествие случилось 7 августа, а его причиной стала потребность обойти грозы.

По решению совета по безопасности полетов Госавиаслужбы, такое разрешение может быть предоставлено, если воздушным судам необходимо обойти опасные метеоявления, отмечает "Украэрорух".

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Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики в целях безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете,

– отмечает и. о. директора Украэроруха Александр Доценко.

Почему это важно?

Еще в октябре 2015 года Госавиаслужба запретила российским авиакомпаниям летать в Украину. Россияне ответили зеркальным ограничением. С тех пор авиационное сообщение между странами отсутствует. Впрочем часто используются косвенные рейсы через третьи страны.