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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

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      Из-за неблагоприятных погодных условий российскому самолету разрешили зайти в воздушное пространство Украины
      Из-за неблагоприятных погодных условий российскому самолету разрешили зайти в воздушное пространство Украины / politeka.net

      Пилот российского рейсового самолета, который совершал маршрут "Бари – Москва", получил от Украэроруха разрешение на использование украинского воздушного пространства. Происшествие случилось 7 августа, а его причиной стала потребность обойти грозы.

      По решению совета по безопасности полетов Госавиаслужбы, такое разрешение может быть предоставлено, если воздушным судам необходимо обойти опасные метеоявления, отмечает "Украэрорух".

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      Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики в целях безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете,
      – отмечает и. о. директора Украэроруха Александр Доценко.

      Почему это важно?
      Еще в октябре 2015 года Госавиаслужба запретила российским авиакомпаниям летать в Украину. Россияне ответили зеркальным ограничением. С тех пор авиационное сообщение между странами отсутствует. Впрочем часто используются косвенные рейсы через третьи страны.

      blog_ava
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      8 августа
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      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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