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      Вперше з 2015-го: Україна впустила у свій повітряний простір російський літак

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      Через несприятливі погодні умови російському літаку дозволили зайти у повітряний простір України
      Через несприятливі погодні умови російському літаку дозволили зайти у повітряний простір України / politeka.net

      Пілот російського рейсового літака, що здійснював маршрут "Барі – Москва", отримав від Украероруху дозвіл на використання українського повітряного простору. Подія трапилася 7 серпня, а її причиною стала потреба обійти грози.

      За рішенням ради з безпеки польотів Державіаслужби, такий дозвіл може бути наданий, якщо повітряним суднам необхідно обійти небезпечні метеоявища, зазначає Украерорух.

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      Ми діяли у межах міжнародних стандартів і рекомендованої практики задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті,
      – наголошує в. о. директора Украероруху Олександр Доценко.

      Чому це важливо?Ще у жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Росіяни відповіли дзеркальним обмеженням. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія авіація
      Джерело: 24 канал
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