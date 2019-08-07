Український пасажирський літак здійснив аварійну посадку: що сталося
Український літак компанії Bravo Airways, що прямував зі Львова до Анталії, розвернувся в повітрі та екстрено приземлився в Одесі. Це вже не перший подібний інцидент з цією авіакомпанією.
Про причини екстреної посадки наразі не відомо.
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Літаки, що належать компанії Bravo Airways, неодноразово потрапляли у аварійні ситуації. Торік лайнер компанії зробив екстрену посадку в Борисполі. Як пишуть туристи, причиною посадки була відмова системи навігації та проблеми з електрообладнанням. Також потім стало відомо, що той самий літак вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію, проте продовжував перельоти.
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