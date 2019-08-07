Український пасажирський літак здійснив аварійну посадку: що сталося

Український літак компанії Bravo Airways, що прямував зі Львова до Анталії, розвернувся в повітрі та екстрено приземлився в Одесі. Це вже не перший подібний інцидент з цією авіакомпанією.

Про причини екстреної посадки наразі не відомо. До теми: Літак YanAir здійснив аварійну посадку в аеропорту Львова Літаки, що належать компанії Bravo Airways, неодноразово потрапляли у аварійні ситуації. Торік лайнер компанії зробив екстрену посадку в Борисполі. Як пишуть туристи, причиною посадки була відмова системи навігації та проблеми з електрообладнанням. Також потім стало відомо, що той самий літак вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію, проте продовжував перельоти. Також у 2018 році літак цієї авіакомпанії під час посадки викотив ся на несправне шасі. Після інциденту літак утилізували. ся на ґрунт. Причиною аварії булоПісля інциденту літак утилізували. Дивіться відео екстремальної посадки літака компанії Bravo Airways

Топ найпунктуальніших авіакомпаній / інфографіка 24 каналу Топ найпунктуальніших авіакомпаній / інфографіка 24 каналу Новина доповнюється...