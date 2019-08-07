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      Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку: что случилось

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      Самолет Bravo Airways
      Самолет Bravo Airways

      Украинский самолет, который следовал из Львова в Анталию, развернулся в воздухе и экстренно приземлился в Одессе. Это уже не первый подобный инцидент с этой авиакомпанией.

      Согласно источникам "Львовского портала", самолет совершил вынужденную посадку в Одессе по техническим причинам.

      К теме: Самолет YanAir совершил аварийную посадку в аэропорту Львова

      Самолеты, которые принадлежат компании Bravo Airways, неоднократно попадали в аварийные ситуации. В прошлом году лайнер компании совершил экстренную посадку в Борисполе. Как пишут туристы, причиной посадки был отказ системы навигации и проблемы с электрооборудованием. Также потом стало известно, что тот же самолет уже попадал в подобную аварийную ситуацию, однако продолжал перелеты.

       

      Также в 2018 году самолет этой авиакомпании при посадке выкатился на грунт. Причиной аварии было неисправное шасси. После инцидента самолет утилизировали.

      Смотрите видео экстремальной посадки самолета компании Bravo Airways

       
      В реестре авиакомпании "Браво" есть 4 самолета 1990-1992 годов изготовления. Старейшем борту Boeing 737-500 29 лет, а новейшему – 27. Средний возраст аэрофлота компании – 28 лет.
       

      Средний возраст флота популярных украинских авиакомпаний / Инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины авиация Туристический бизнес
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