Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку: что случилось
Украинский самолет, который следовал из Львова в Анталию, развернулся в воздухе и экстренно приземлился в Одессе. Это уже не первый подобный инцидент с этой авиакомпанией.
Согласно источникам "Львовского портала", самолет совершил вынужденную посадку в Одессе по техническим причинам.
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