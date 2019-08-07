Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку: что случилось

Согласно источникам "Львовского портала", самолет совершил вынужденную посадку в Одессе по техническим причинам.

К теме: Самолет YanAir совершил аварийную посадку в аэропорту Львова

Самолеты, которые принадлежат компании Bravo Airways, неоднократно попадали в аварийные ситуации. В прошлом году лайнер компании совершил экстренную посадку в Борисполе. Как пишут туристы, причиной посадки был отказ системы навигации и проблемы с электрооборудованием. Также потом стало известно, что тот же самолет уже попадал в подобную аварийную ситуацию, однако продолжал перелеты.

Также в 2018 году самолет этой авиакомпании при посадке выкатился на грунт. Причиной аварии было неисправное шасси. После инцидента самолет утилизировали. Смотрите видео экстремальной посадки самолета компании Bravo Airways