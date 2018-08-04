В Харькове заметили лису: дикое животное спокойно разгуливало по городу
В центре Харькова люди заметили лису. Животное спокойно разгуливало в городе по Московскому проспекту.
Очевидцы сняли видео, на котором видно, как лиса ходит по Харькову. Его опубликовали в Facebook-сообществе "Харьков 1654".
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Сегодня в 7:30 утра на Московском проспекте гуляла лиса,
– говорится в подписи к видео.
К слову, пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: одни убеждены, что у животного, которое забрело в город, – бешенство, другие – что животное убежало или из зоопарка, или от хозяев, у которых была домашним животным.
Видео с лисой, которая гуляет по Харькову:
Источник: 24 Канал
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