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Замороженные фрукты и водные процедуры: в римском зоопарке животных спасают от жары

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В римском зоопарке спасают животных от жары
В римском зоопарке спасают животных от жары / ecology.unian.ua

В римском зоопарке животным оригинально помогают спасаться от жары. Медведи, бегемотики и лемуры лакомятся замороженными фруктами и принимают водные процедуры.

Работники зоопарка говорят: охлажденные закуски – не только веселое развлечение, но и польза для их воспитанников. А вот хищным тиграм более нравится спасаться от жары с помощью водных процедур.

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Отметим, что на днях температура воздуха в Риме остается стабильно высокой – это 36 градусов по Цельсию. Италия также объявила красные оповещения по всему центру и северу страны, включая туристические центры, такие как Рим, Флоренция и Венеция.

Смотрите видео, как спасают животных в жару:

 

Теги: Погода мир животных
Источник: 24 канал
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