Замороженные фрукты и водные процедуры: в римском зоопарке животных спасают от жары
В римском зоопарке животным оригинально помогают спасаться от жары. Медведи, бегемотики и лемуры лакомятся замороженными фруктами и принимают водные процедуры.
Работники зоопарка говорят: охлажденные закуски – не только веселое развлечение, но и польза для их воспитанников. А вот хищным тиграм более нравится спасаться от жары с помощью водных процедур.
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Отметим, что на днях температура воздуха в Риме остается стабильно высокой – это 36 градусов по Цельсию. Италия также объявила красные оповещения по всему центру и северу страны, включая туристические центры, такие как Рим, Флоренция и Венеция.
Смотрите видео, как спасают животных в жару:
Источник: 24 канал
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