Аномальная жара в Европе: названы страны, где стоит ждать чрезвычайно жаркую погоду

В ближайшие дни аномальная жара накроет Испанию и Португалию – там прогнозируется повышение температуры воздуха до +47.

Об этом сообщает BBC.

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Такое повышение температуры воздуха в Испании и Португалии происходит в связи с поступлением горячего воздуха из Африки. По прогнозам синоптиков в юго-западной Испании и южной и юго-восточной Португалии ожидается поднятие температуры до +47 градусов по Цельсию в пятницу и в субботу.

Испанская национальная служба погоды опубликовала предупреждение, что по крайней мере до воскресенья волна жары будет "особенно напряженной и длительной на юго-западе".

Италия также объявила красные оповещения по всему центру и северу страны, включая туристические центры, такие как Рим, Флоренция и Венеция.

Метеорологи считают, что существует вероятность в 40%, что температура в Афинах достигнет +48 градусов и 25-30% шансов, что мы увидим новый европейский рекорд температуры".