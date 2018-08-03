Аномальна спека в Європі: названо країни, де варто чекати надзвичайно спекотну погоду

Найближчими днями аномальна спека накриє Іспанію та Португалію – там прогнозується підвищення температури повітря до +47.

Про це повідомляє BBC.

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Таке підвищення температури повітря в Іспанії та Португалії відбувається у зв'язку з надходженням гарячого повітря з Африки. За прогнозами синоптиків для південно-західної Іспанії та південної та південно-східної Португалії очікується підняття температури до +47 градусів за Цельсієм в п'ятницю і в суботу.

Іспанська національна служба погоди оприлюднила попередження, що принаймні до неділі хвиля спеки буде "особливо напруженою і тривалою на південному заході".

Італія також оголосила червоні оповіщення по всьому центру та півночі країни, включаючи туристичні центри, такі як Рим, Флоренція та Венеція.

Метеорологи вважають, що існує ймовірність у 40%, що температура в Афінах досягне +48 градусів і "25-30% шансів, що ми побачимо новий європейський рекорд температури".