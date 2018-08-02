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Глобальне потепління: у Долині Смерті зафіксували рекордні температурні показники

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У Долині Смерті зафіксували рекордну середньомісячну температуру
У Долині Смерті зафіксували рекордну середньомісячну температуру / Фото з відкритих джерел

В одному з найекстремальніших місць світу, американській Долині Смерті, був зафіксований рекордно спекотний місяць за всю історію спостережень.

Середня температура повітря за місяць там склала +42,28 градуси за Цельсієм, інформує The Washington Post.

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Метеорологи зазначають, що температурнй показник не на багато, але все ж затьмарює попередній рекорд, який зафіксували у липні 2017 року.

Тоді середньомісячна температура сягнула позначки у +41,89 градусів. До цього рекордною вважалась температура +41,8 градуси за Цельсієм, яку зафіксували у 1917 році.

Зазначається, що протягом місяця стовпчик термометра піднімався вище +49 градусів Цельсія 21 день з 31 і не опускався нижче +38 градусів протягом 10 днів. У 2018 році серед цих екстремальних умов були чотири дні поспіль, коли температура досягала +52,7 за Цельсієм.

Що таке Долина Смерті? Це міжгірна западина в американських штатах Каліфорнія і Невада. Долина Смерті розташована на південний схід від гірського ланцюга Сьєрра-Невада, у Великому Басейні на території пустелі Мохаве. Також там, на поверхні висохлого озера Рейстрек-Плая, виявлене цікаве геологічне явище – Камені, що рухаються.
Середня температура в липні у цьому місці досягає +46 градусів, вночі опускається до +31. Найпрохолодніший час – з кінця листопада по лютий: температура повітря опускається до +5 – +20 градусів.

Теги: Новини США Екологія Погода
Джерело: 24 Канал
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